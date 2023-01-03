- Haberler
- Magazin Haberleri
- Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi aynı sahnede
Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi aynı sahnede
Eski eşler Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, yeni yıla beraber girdi.
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 12:28
Usta oyuncu Haluk Bilginer yeni yıla, KKTC’de, 2012’de boşandığı eski eşi şarkıcı Aşkın Nur Yengi’nin sahne aldığı otelde girdi.
İkili, sahnede Duman'ın 'Senden Daha Güzel' şarkısını seslendirdi, kızları Nazlı da o anları cep telefonuyla kaydetti.
Kızları büyüdü
Bilginer ve Yengi'nin 16 yaşındaki kızları Nazlı o anları görüntülendi. Nazlı'nın büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.