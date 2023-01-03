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    Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi aynı sahnede

    Eski eşler Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, yeni yıla beraber girdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 12:28
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    Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi aynı sahnede

    Usta oyuncu Haluk Bilginer yeni yıla, KKTC’de, 2012’de boşandığı eski eşi şarkıcı Aşkın Nur Yengi’nin sahne aldığı otelde girdi.

    İkili, sahnede Duman'ın 'Senden Daha Güzel' şarkısını seslendirdi, kızları Nazlı da o anları cep telefonuyla kaydetti.

    Kızları büyüdü

    Bilginer ve Yengi'nin 16 yaşındaki kızları Nazlı o anları görüntülendi. Nazlı'nın büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.

    Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi aynı sahnede #1

    Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi aynı sahnede #2


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