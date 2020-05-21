Haluk Bilginer, İngiliz dizisi Alex Rider'ın başrolünde

Haluk Bilginer, İngiliz yapımı Alex Rider dizisinde başrol oldu.

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Antony Horowitz’in aynı adlı roman serisinden televizyona uyarlanan dizi Alex Rider'ın başrolünü üstlenecek.

Dizi amcasının ani ölümü sonucu hayatı alt üst olan 14 yaşındaki Alex’in maceralarını anlatıyor. Amcasının aslında MI6 için çalışan bir casus olduğunu bilmeyen Alex bir anda onun yerine geçer ve kendini tehlikelerle dolu maceraların ortasında bulur.

KÖTÜ ADAM OLACAK

Online platformalarda yayınlanacak dizide Haluk Bilginer, kötü adam Dr. Hugo Greif’i canlandıracak. Çekimleri İngiltere ve Romanya’da gerçekleşen, genç bir ajanın hikayesini anlatan dizi 8 bölümden oluşuyor.