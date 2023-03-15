Haluk Bilginer sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi Ünlü isim Haluk Bilginer, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Usta oyuncu Haluk Bilginer, geçtiğimiz günlerde 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

68 yaşındaki Bilginer'in, oyununun ikinci perdesinde tansiyonunun düştüğü belirtilmişti.

Bilginer’in, yapılan testler sonrasında gece saatlerinde taburcu olduğu açıklanmıştı.

"Kalpte sorun yok"

Hayranlarını korkutan Bilginer'den sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi:

"Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim. Kalpte falan sorun yok."

Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık durumu hakkında "Bu akşam oyunda Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor." denilmişti.