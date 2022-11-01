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    Haluk Levent annesiyle olan anısını paylaştı

    Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Haluk Levent, takipçileriyle annesiyle arasında geçen bir anısını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 07:59
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:05
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    Haluk Levent annesiyle olan anısını paylaştı

    Haluk Levent sosyal medyada, yaşadığı özel anıları paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü sanatçı, son olarak annesi ile ilgili yaşadığı komik bir anıyı takipçilerine sundu.

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

    "Oğlum çok bağırıyorsun"

    "Yıl 2017. Annem yatağa bağımlıydı. Adana konserime gelmek istemiş ve ablama da 'Bak Haluk'a söyleme kızar bana' demiş. Arkalardan bir yerden izletmişler konserimi. Konser bitimi söylediler bana. Biraz kızdım tabii. Neyse sordum ona; 'Anam nasıldı konser?', 'Oğlum çok bağırıyorsun' dedi."

    Haluk Levent, uzun zamandır derneği AHBAP üzerinden yardım çalışmaları yapıyordu.

    Haluk Levent annesiyle olan anısını paylaştı #1

    Haluk Levent annesiyle olan anısını paylaştı #2


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