Haluk Levent: PCR testim pozitif çıktı

Yurt dışı seyahati öncesinde kontrol amaçlı test yaptıran ve sonucu öğrenen şarkıcı Haluk Levent, kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Yaptığı yardımlarla gönüllere dokunan ve Türkiye'nin gözde sanatçılarından biri olan Haluk Levent, koronavirüse yakalandı.

52 yaşındaki şarkıcı, haberi sosyal medyadan duyurdu.

Moskova'da düzenlenecek provaları öncesi hastanede PCR testi yaptıran Levent, sonucun pozitif çıktığını belirtti.

"HİÇBİR BELİRTİ YOK, İNANAMIYORUM"

Hastalığa dair hiçbir belirtisi olmadığını vurgulayan Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canlarım bugün Moskova'da provalar yapacaktım ama olmadı gidemedim. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirti yok, kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem.

"İKİ DOZ AŞI SAYESİNDE HAFİF ATLATIYORMUŞUM"

Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor iki kez aşı olduğum için hafif atlattığımı söyledi. Sizlerle paylaşmak istedim."

Haluk Levent, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı