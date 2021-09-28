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    Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser verdi

    Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser veren ilk Türk sanatçı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 07:03
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 07:34
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    Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser verdi

    AHBAP derneğinin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile ilk konserini dün verdi.

    "RUSYA İLE TARİHSEL BAĞIMIZ VAR"

    Sakarya, Harbiye, İzmir Marşı, Çanakkale Türküsü marşlarının da söylendiği konserde, Levent "Rusya'yla tarihsel bir bağımız var" dedi.

    "HAYALDİ GERÇEK OLDU"

    Konser öncesinde konuşan Haluk Levent "Bu benim çocukluk hayallerimden bir tanesiydi. Rus Kızılordu, o zamanlarda sadece televizyonda birkaç kere ve kasetlerden ulaşabildiğimiz bir şeydi. O zamanlarda 'onlarla sahneye çıksam, şarkılar söylesem' diye kurduğum bir hayaldi. Müzisyen olduktan sonra da yakınen takip ettiğim, ilgiyle izlediğim korolardan bir tanesi. Hatta başlarına çok kötü bir facia geldikten sonra da gerçekten için için ağlamışımdır" dedi.

    Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser verdi ViDEO

    Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser verdi #1Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser verdi #2Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser verdi #3

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