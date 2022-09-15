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    Haluk Levent seyircilerin arasında konser verdi

    Haluk Levent, sahneden inerek yanındaki tüm güvenlik görevlilerini gönderdi. Seyircilerin arasında dakikalarca şarkı söyleyen Levent, özel birey ile de dans etti.
    • 15.09.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 11:20
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    Haluk Levent seyircilerin arasında konser verdi

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, yaptıkları ile geceye damga vurdu.

    Alanı dolduran binlerce kişi, Haluk Levent’in şarkıları ile coştu.

    Sevilen şarkılarını seslendiren Levent, konserinin büyük bölümünü seyircilerin arasında geçirdi.

    "Yanımda kimse kalmasın"

    İlk iki şarkısını sahnede seslendiren Levent, ardından sahneden inerek seyircilerin arasına daldı. Bu sırada yanında bulunan güvenlik görevlilerini de gönderen ünlü sanatçı, “Boşaltın önümü. Kimse kalmasın.” diyerek herkesi yanından gönderdi.

    Ardından seyircilerin arasına dalan Haluk Levent, şarkılarını dakikalarca burada söyledi. Haluk Levent, kendisini dinlemeye gelen özel birey ile seyircilerin arasında dans etti.

    Haluk Levent seyircilerin arasında konser verdi ViDEO

    Özel dinleyicisiyle dans etti

    Ünlü sanatçı, kendisine gözlük uzatan hayranının gözlüğünü alarak taktı.

    Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Haluk Levent’e Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, teşekkür ederek çiçek verdi.

    AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da ünlü sanatçıya performansından dolayı teşekkür etti.

    Konseri Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay da izledi.

    İHA'nın aktardığına göre birbirinden güzel şarkılarını sevenleri ile seslendiren Haluk Levent, gecenin sonunda uzun süre alkışlandı.

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