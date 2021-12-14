AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent'in sunduğu Haluk Levent'le Yeniden programı, yayından kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in yaptığı gerçek yaşam hikayeleri ile ekrana gelen Haluk Levent'le Yeniden programı, perşembe akşamları yayınlanıyordu.

Canlı olarak ekrana gelen ve her hafta ünlü isimlerin de konuk olduğu program, düşük reytingler sebebi ile gün değiştirmişti. Pazar akşamı ekrana gelmeye başlayan Haluk Levent'le Yeniden programı için Star TV yönetiminden flaş bir karar geldi.

4 BÖLÜM SÜRDÜ

Program, düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırıldı. Canlı yayında yardım toplanan programın ekran ömrü sadece 4 bölüm oldu.