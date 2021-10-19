Haluk Levent'ten konser paylaşımı

Sosyal medya hesabından konserinden bir görüntü paylaşan Haluk Levent, "Hiç mütevazı olmayacağım, Tarkan’ı solladım" dedi.

Kurduğu AHBAP Derneği ile yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında yardımlara koşan ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yaptı.

"MÜTEVAZİ OLAMAYACAĞIM"

Videoda önce Tarkan'ın konserindeki kadın seyircilerin görüntüsü yer aldı. Levent'in paylaştığı videoda, daha sonra ise kendi konserine gelen erkek seyirciler yer aldı. Levent paylaşımına "Hiç mütevazı olmayacağım, Tarkan’ı solladım. Benim konserimdeki kızlar daha coşkulu" notunu yazdı.

Haluk Levent'in esprili paylaşımına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Haluk Levent'ten komik konser paylaşımı VİDEO