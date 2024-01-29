Hamdi Alkan eski eşi Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi O;yuncu Canan Hoşgör 3 yıldır beraber olduğu iş insanı Yusuf Bakoğlu ile sessiz sedasız evlendi.

ensonhaber.com

İki çocuğu bulunan kendisi gibi oyuncu Hamdi Alkan'dan yıllar önce boşanan Canan Hoşgör, 3 yıldır beraber olduğu iş insanı Yusuf Bakoğlu ile nikah masasına oturdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hoşgör, nikahından kareleri paylaştı.

“Annemin nikahını görmek de nasip oldu"

Canan Hoşgör’ün Hamdi Alkan’la evliliğinden dünyaya gelen Zeynep ve Ayşe adında iki kızı da nikaha katıldı.

Oyunculuk yapan Zeynep Alkan “Annemin nikahını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar” paylaşımında bulundu.

"Aşkla tamamlandım"

Urla'da gerçekleşen küçük törene dostları, yakınları ve ünlü oyuncunun kızları katıldı. Sosyal medyada geceden kareler paylaşan Canan Hoşgör, paylaşımlarından birinin altına, "Aşkla tamamlandım" notunu ekledi.