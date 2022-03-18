Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşandı

Ünlü yönetmen ve komedyen Hamdi Alkan ile eşi oyuncu Selen Görgüzel evliliklerini bitirdi.

2014 yılında Roma'da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında bir süredir esen soğuk rüzgarlar etkisini gösterdi.

Ünlü çift, bugün Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü ikili, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

Selen Görgüzel, en son verdiği röportajda "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız." demişti.

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