Hamdi Alkan'la boşanan Selen Görgüzel ilk kez konuştu

Hamdi Alkan'la evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel, boşanma sebebinin tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesi olmadığını açıkladı.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel çifti, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı.

İkilinin ayrılık kararı almasındaki sebebin ise Selen Görgüzel'in tiyatro oyununda İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmesi olduğu öne sürüldü.

Selen Görgüzel son röportajında konuyla ilgili açıklamasını daha sonra yapacağını söylerken; yönetmen Hamdi Alkan ise "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti" ifadesini kullanmıştı.

Ortaya atılan iddialar üzerine Görgüzel de suskunluğunu bozdu.

"EVLİLİĞİMİZ ÖPÜŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN BİTMEDİ"

Dün akşam sahne aldığı mekanda konuya değinen Görgüzel, şunları söyledi:

"Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç."