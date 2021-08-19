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    Hamile Ashley Graham'dan bikinili poz

    Büyük beden model Ashley Graham, yakın zamanda ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 15:38
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    Hamile Ashley Graham'dan bikinili poz

    Podyumda ve moda camiasında kalıpları kıran ve ‘Bedensel pozitivizmin’ öncüsü olan Ashley Graham, ikinci kez hamile. Graham, tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

    Son olarak mavi bikinisi, kısa elbisesi ve mavi terlikleriyle pozlarını paylaşan Graham, elbisesine ve bikinisine uygun terlikleri olduğu için mutluydu.

    BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

    Graham elbisesini çıkarıp, üzerine artık küçük gelen bikinisiyle de pozlar verdi ve büyüyen karnını gösterdi.

    Geçtiğimiz günlerde hamileliği hakkında konuşan Ashley Graham, süreç boyunca eskisi gibi hissetmediğini ve vücudunun kontrolünü kaybettiğini dile getirmişti.

    Hamile Ashley Graham dan bikinili poz #1Hamile Ashley Graham dan bikinili poz #2Hamile Ashley Graham dan bikinili poz #3Hamile Ashley Graham dan bikinili poz #4

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