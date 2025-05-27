Hamile Başak Gümülcinelioğlu'ndan karnı burnunda poz geldi

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Rol aldığı dizilerde hayat verdiği rollerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu ve şarkıcı Başak Gümülcinelioğlu, 8 Ekim 2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturmuştu.

Erteledikleri balayını Bali'de yapan güzel oyuncu, son olarak Cannes Film Festivali'nde boy göstermişti. İşleme detaylı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Cannes pozlarında oyuncu, hamile olduğunun müjdesini vermişti. Gümülcinelioğlu'nun 4 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

"CANNES'DA TÜRK BEBEK"

Karnını tutarak pozlar veren güzel oyuncu, "Cannes Kırmızı Halı'daki ilk Türk bebek. Gerçekten, çekirdek bir hafıza." notunu yazmıştı.

Bebeği iyice büyüyen güzel oyuncu beyazlara büründü. Beyaz mini bir elbise giyen Gümülcinelioğlu, büyüyen karnını tutarak verdiği pozu da sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü isme takipçileri tebrik mesajları yağdırdı.