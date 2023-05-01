Hamile Funda Eryiğit karnını gösterdi
ensonhaber.com

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit, şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Erkek bekleyen Eryiğit, doğumdan önce kamera karşısına geçerek Muhsin Akgün'e poz verdi.

Hamile Funda Eryiğit karnını gösterdi

Karnı büyüdü

Siyah tulumuyla set ışığının önünde pozlar veren ünlü isim, o anları hiçbir not yazmadan Instagram hesabından yayınladı. Oyuncu, büyüyen karnı ve pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Hamile Funda Eryiğit karnını gösterdi

Hamileyken evlendi

olduğunu öğrendikten sonra evlilik hazırlığı yapmaya başlayan oyuncu, geçtiğimiz ay yönetmen Berkun Oya ile nikah masasına oturdu.

Hamile Funda Eryiğit karnını gösterdi