Hamile Funda Eryiğit karnını gösterdi 8 aylık hamile olan ünlü oyucu Funda Eryiğit son halini paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit, şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Erkek bebek bekleyen Eryiğit, doğumdan önce kamera karşısına geçerek Muhsin Akgün'e poz verdi.

Karnı büyüdü

Siyah tulumuyla set ışığının önünde pozlar veren ünlü isim, o anları hiçbir not yazmadan Instagram hesabından yayınladı. Oyuncu, büyüyen karnı ve pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Hamileyken evlendi

Hamile olduğunu öğrendikten sonra evlilik hazırlığı yapmaya başlayan oyuncu, geçtiğimiz ay yönetmen Berkun Oya ile nikah masasına oturdu.