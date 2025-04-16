Hamile Gizem Karaca'dan 29. hafta pozu geldi

Haber Merkezi

Güzel Köylü dizisiyle ünlenen Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturmuştu.

Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Bebeğinin cinsiyetini açıklamamakta kararlı olan ve doğumu İzmir'de gerçekleştireceğini söyleyen Karaca, "İsim konusunda kararsızım. Doğum İzmir’de olacak. Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım, normal olacak. Her gece dondurma yiyorum. İlk üç ayda biraz hormon dalgalanmalarım oldu. Bir anda ağladım. Başka bir duygu geçişi yaşadım. Hepsi geçti, şimdi sorunsuz bir hamilelik yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

29. HAFTADAN

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Karaca, bu kez 29'uncu haftadan yeni kareler yayınladı.

Karnı iyice belirginleşen oyuncu, paylaşıma '29' notunu düştü.