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    Hamile Hazal Kaya mini elbisesiyle poz verdi

    İkinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya'dan yeni kareler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 07:19
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    Hamile Hazal Kaya mini elbisesiyle poz verdi

    Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Hazal Kaya  ile Ali Atay, 6 Şubat 2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

    Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor.

    Leyla bebek geliyor

    Önce akşam bir parfüm reklamı için objektif karşısına geçen ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya'nın karnının belirginleştiği görüldü.

    Sosyal medya hesabından geceye dair fotoğraflarını yayınlayan Kaya'ya yorum ve beğeni yağdı.

    Hazal Kaya, Instagram hesabından hamileliğini böyle duyurmuştu:

    "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!"

    Hamile Hazal Kaya mini elbisesiyle poz verdi #1

    Hamile Hazal Kaya mini elbisesiyle poz verdi #2

    Hamile Hazal Kaya mini elbisesiyle poz verdi #3

    Hamile Hazal Kaya mini elbisesiyle poz verdi #4


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