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    Hamile olduğu iddia edilen Hadise, karnını çantasıyla kapattı

    Hadise ve Mehmet Dinçerler ABD dönüşü el ele görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 10:52
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    Hamile olduğu iddia edilen Hadise, karnını çantasıyla kapattı

    Daha önce hamile olduğu hatta o yüzden düğünden önce imam nikahı yaptırdıkları konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, New York dönüşü el ele objektiflere yansıdı.

    Karnını gizledi

    Samimi açıklamalarda bulunan Hadise'nin karnını çantasıyla kapatması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, kameralar kapana kadar çantasını göbeğinden bir saniye olsun kaldırmadı.

    "Hem iş hem tatil"

    "Çok yoğun bir sürecimiz oldu Mehmet'le. Epey seyahat ettik. Hem iş, hem de tatil" diyen Hadise, birlikte şarkı çıkarmaya hazırlandığı Murda'ya verilen hapis cezasının sorulması üzerine "Ben Murda'nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım ve dostumdur. Arkasındayım. İşlerimiz devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

    Aleyna Tilki'nin çıkardığı yeni şarkısı sorulması üzerine ise "Her şeyi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Aleyna yaşına göre istediği özgürlükte ve cesur. Cesur olmak çok güzel bir şey. Çok güzel işler yapan Aleyna'yı detekliyor ve alkışlıyorum" şeklinde konuştu.

    Hamile olduğu iddia edilen Hadise, karnını çantasıyla kapattı #1

    Hamile olduğu iddia edilen Hadise, karnını çantasıyla kapattı #2,

    Hamile olduğu iddia edilen Hadise, karnını çantasıyla kapattı #3

    Hamile olduğu iddia edilen Hadise, karnını çantasıyla kapattı #4


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