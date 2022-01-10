Euro
15.6192
-0.67%
Dolar
13.7612
-0.33%
Altın
794.2890
-0.38%
Borsa
2,060.12
1.32%
Bitcoin
588.424
-0.88%
BTXN Coin
34.00
2.10%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi

    2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay, nikahtan görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi

    Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

    Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.

    "YAZ DÜĞÜNÜ İSTİYORUM"

    Nikah sonrasında sosyal medyada paylaşım yapan Ronay, "Bugün düğünüm yapılmadı. Sadece nikah yapıldı. Kalabalık bir nikah oldu. Kır düğünü istediğim için düğün yazın olacak." dedi.

    "DOĞRU BABAYI BULDUM"

    Ece Ronay, geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyurmuştu. Ronay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ''Ben çocuğuma doğru babayı bulduğuma inanıyorum. Belki mutlu oluruz belki olmayız bilemiyorum. İmam nikahını yaptık. Evlilik teklifi de 4-5 ay önce aldım. Düğün tarihini de öne çektik." diye konuşmuştu.

    Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi #1

    Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi #2

    Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi #3


    Görüş Bildir