Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay, nikahtan görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.

"YAZ DÜĞÜNÜ İSTİYORUM"

Nikah sonrasında sosyal medyada paylaşım yapan Ronay, "Bugün düğünüm yapılmadı. Sadece nikah yapıldı. Kalabalık bir nikah oldu. Kır düğünü istediğim için düğün yazın olacak." dedi.

"DOĞRU BABAYI BULDUM"

Ece Ronay, geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyurmuştu. Ronay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ''Ben çocuğuma doğru babayı bulduğuma inanıyorum. Belki mutlu oluruz belki olmayız bilemiyorum. İmam nikahını yaptık. Evlilik teklifi de 4-5 ay önce aldım. Düğün tarihini de öne çektik." diye konuşmuştu.