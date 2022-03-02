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Hamile, Rihanna transparan
A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek bekleyen Rihanna Paris Moda Haftası'nda bir defileye gitti.
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 08:26
Bebeğine kavuşmak için gün sayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna Paris Moda Haftası sırasında Kadınlar Sonbahar/Kış koleksiyon gösterisine katıldı.
Son zamanlarda hamile tarzıyla dikkat çeken Rihanna, katıldığı defilede seçtiği kıyafetle yine adından söz ettirdi.
GECELİKLE GELDİ
Rihanna, büyüyen karnını gösterdi. İç çamaşırıyla geldiği defilede tüm dikkatleri üzerinde topladı.