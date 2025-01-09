Hamileliğinde aldığı 35 kilo almıştı! Ece Erken'in zayıflama sırrını verdi

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Yılların eskitemediği ünlü isimlerden sunucu Ece Erken, 2015 yılında oğlu Eymen'i kucağına almıştı.

Oğlunu kucağına aldıktan sonra Eymen'in babası Serkan Uçar'dan ayrılan Erken, nafaka alamadığını belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar’ın oğluyla ilgilenmediğini ve aylardır nafaka ödemediğini söylemişti.

Oğluyla, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Ece Erken, şu sıralar Gel Konuşalım programında yer alıyor.

"SIRRIM: SU VE SALATA"

Ece Erken, bugünkü programda hamilelik döneminde aldığı kiloları verme yöntemini anlattı. 35 kilo aldığını belirten güzel isim, "35 kilo almıştım hamileliğimde. Benim fotoğrafımı koyuyorlardı kim bu ünlü diye tıklayıp bakıyorsun. Ben kendi formülümü söyleyeyim, süt vermek inanılmaz ve kesinlikle yeşillik yemek. Ben hep yeşillik yedim. Su, salata inanılmaz kilo verdiriyor. Evrim geçirdi diyenler vardı. 6-7 ayda kilo verdim." ifadelerini kullandı.