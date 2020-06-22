Hande Ataizi: Baba sevgisi bana kısmet olmadı

Hande Ataizi, kendisini küçükken terk eden babasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 6 yaşındayken babası Mehmet Ali Ataizi tarafından terk edilmiş, baba-kız bir daha hiç görüşmemişti. Ünlü oyuncu, Babalar Günü'ne özel Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Ataizi, daha önce hiç anlatmadığı şeyleri anlattı.

Oyuncuyu ‘Baba’ dediği, annesinin ikinci eşi Hadi Çelen büyütmüştü. “Kalbimin bir tarafı kırık.” diyen Ataizi, ‘Babalar Günü’ nedeniyle eski eşi Benjamin Harvey ve oğulları Leon’un bir karesini paylaştı.

"TERK EDİLDİM"

Altına yazdığı duygusal satırlar itiraflarla doluydu. İşte Hande Ataizi’nin, sosyal medyayı sallayan açıklaması: “Bu park babamı son gördüğüm yer olduğu için bir nevi cinayet mahalli. İşte böyle güzel bir günün ardından terk edildim.

Benim farkındalığım Leon’un doğumundan sonra baba-oğulun yakınlığını görerek başladı. Aslında benim de böyle olabilirdi. Hayal kırıklıklarımızı kendimize itiraf ederek kabullenmeliyiz. Üstüne toprak atarak değil. Arkanda bıraktığın o yangın yerlerini de Gülhane Parkı’nın yanına güzelce yerleştirip, sen yine yoluna devam edersin.

"ÇOK HASSASIM"

Belki de ilişkilerde çok hassas olmamın nedeni güven duymamaktı. İlgi göremediğimde karşı tarafı acıtmak istememin sebebi de buydu. Benim gibi ruhları çözmek pek mümkün değil. Ama yıllar seni dinginleştiriyor. Benjamin ve Leon’a baktığımda mutlu oluyorum. Amacım Leon’un bana kısmet olmamış bu sevgiyi doya doya yaşayabilmesi. Çocuklarının hayatında varlık gösteren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.”