Hande Ataizi: Ben daha 27 yaşındayım

Hande Ataizi, "47 yaşına girdiniz" diyen muhabire sinirlendi.

Uzun bir süredir nişanlısı Dinç Aydoğdu ve oğluyla Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, İstanbul'a döndü.

Önceki gün nişanlısıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Ataizi'ne muhabirler yaşını hatırlattı.

"TERBİYESİZ"

Geçen hafta doğum gününü kutlayarak 47 yaşına giren oyuncu, kendisine "47 yaşına girdiniz" diyen bir basın mensubuna "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle şakayla takılarak "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor. Çok güzel iki şey aldım biri Leon'dan, biri annemden, biri de Dinç'den. Oğlum Leon da 6 yaşında oldu o da benim gibi Eylül doğumlu. Tatil bitti şimdi geldik gerçeğe dönüş, işler güçler durumu şimdilik. Şehir hayatına girdik" dedi.