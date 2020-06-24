Hande Ataizi: Bodrum'a gitmek istiyorum

Karantina günlerini oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evde geçiren Hande Ataizi, yakın zamanda tatile gideceklerini söyledi.

Oyuncu Hande Ataizi, bastıran sıcaklar nedeniyle İstanbul'da kalmaktan zorlandığını söyledi. Ataizi, Bodrum'a gitmek için için gün saydığını ancak oğlu Leon'un doktorundan haber beklediğini açıkladı.

"LEON AMELİYAT OLDU"

Ünlü oyuncu, "Leon, 9 ay önce geniz eti büyümesi nedeniyle ameliyat olmuştu. Kulağındaki tüp düşmeyince geçtiğimiz hafta ufak bir operasyonla onu aldılar. Henüz geçmemiş.

O ameliyat yeri biraz düzelsin doktordan izin alır almaz Bodrum'a tatile gideceğiz. Zaten bu durumda denize de giremez çocuk. Evim olmasa otelde tatil falan yapamam, en güvenli yer şu ortamda yine ev." dedi.