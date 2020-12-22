Hande Ataizi: Görgüsüzlük yapmışım

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, zamanında kıyafete çok para harcadığını söyledi.

Hande Ataizi, YouTube’da yayınlanan bir programına konuk oldu. Türkiye’nin en şık giyinen kadınları arasında gösterilen oyuncu, fazla kıyafetleri için bir ev tuttuğunu söyledi.

"ELBİSELERİMİN ÇOĞUNU VERDİM"

Hande Ataizi, “Zamanında görgüsüzce alışveriş yaptım. Kendimi durduramadım. Mağaza görevlilerine bile istediklerini aldım. Birçok elbisemi vermeme rağmen, evimin en büyük odası kıyafetlerimle dolu” dedi.

"ŞİMDİ EVİM İÇİN ALIYORUM"

Hande Ataizi şöyle konuştu: “Ama artık alışverişe doydum. Şimdi mümkün mertebe evim için alışverişe çıkıyorum; çarşaf, tabak, vazo alıyorum. Pandemi döneminde evimi güzelleştirmeye çalışıyorum. Ben moduma göre giyinirim. Bazen maskulen, bazen feminen. Şık olmak için ille de servet harcamama gerek olmadığını öğrendim. Kendine yakışanı bilmek gerek.”

Hande Ataizi son dönemlerde en beğendiği kadın oyuncunun Farah Zeynep Abdullah olduğunu da söyledi.