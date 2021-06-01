Hande Ataizi makyajsız

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, doğal halini sosyal medya hesabından paylaştı.

47 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, doğal güzelliğini takipçilerine gösterdi.

Hande Ataizi, 'Bir makyajsız da benden gelsin' yazarak paylaştığı fotoğrafıyla çok sayıda beğeni aldı.

ORGANİK ÜRÜN KULLANIYOR

Düzenli olarak her ay cilt bakımını yaptıran Hande Ataizi, güzelleşmek için de organik ürünler tercih ettiğini belirtti.