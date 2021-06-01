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    Hande Ataizi makyajsız

    Ünlü oyuncu Hande Ataizi, doğal halini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 07:46
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    Hande Ataizi makyajsız

    47 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, doğal güzelliğini takipçilerine gösterdi.

    Hande Ataizi, 'Bir makyajsız da benden gelsin' yazarak paylaştığı fotoğrafıyla çok sayıda beğeni aldı.

    ORGANİK ÜRÜN KULLANIYOR

    Düzenli olarak her ay cilt bakımını yaptıran Hande Ataizi, güzelleşmek için de organik ürünler tercih ettiğini belirtti.

    Hande Ataizi makyajsız #1Hande Ataizi makyajsız #2

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