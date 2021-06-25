Hande Ataizi, sevgilisiyle tatilde

Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatile çıktı.

Camdaki Kız dizisiyle ekranlara geri dönen 47 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor.

Ataizi, Benjamin Harvey'le evliliğinden olan oğlu Leon ve sevgilisi ile önceki gün Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde objektife takıldı. Aydoğdu ve Leon'un oyun bütün gün iskelede oyun oynadı.

LEON'LA İLGİLENİYOR

Dinç Aydoğdu'nun Leon'la her an ilgilenmesi ve onun üzerine titremesi dikkat çekti. Sevgilisi ve oğlunun neşeli oyununa daha sonra Ataizi de katıldı ve birlikte denize atladılar. Fitliğiyle dikkat çeken yılların oyuncusu, gençlere taş çıkardı.