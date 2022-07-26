Hande Ataizi'den bikini şov

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisiyle Bodrum tatiline devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde içinde bulundukları aracın yanması sonucu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile ölümden dönen 48 yaşındaki Hande Ataizi, Bodrum’da tatilde yapıyor.

Önceki gün Gölköy’de bir plajda görüntülenen oyuncu, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

Düzenli spor şart

Ataizi, önce sevgilisi ile bir iskelede saatlerce güneşlendi. Sonra tek başına kendini serin sulara attı.

Ataizi, formunu korumak için düzenli spor yapıyor.