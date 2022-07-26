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    Hande Ataizi'den bikini şov

    Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisiyle Bodrum tatiline devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:12
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    Hande Ataizi'den bikini şov

    Geçtiğimiz günlerde içinde bulundukları aracın yanması sonucu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile ölümden dönen 48 yaşındaki Hande Ataizi, Bodrum’da tatilde yapıyor.

    Önceki gün Gölköy’de bir plajda görüntülenen oyuncu, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

    Düzenli spor şart

    Ataizi, önce sevgilisi ile bir iskelede saatlerce güneşlendi. Sonra tek başına kendini serin sulara attı.

    Ataizi, formunu korumak için düzenli spor yapıyor.

    Hande Ataizi den bikini şov #1


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