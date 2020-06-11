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    Hande Ataizi'den ev pozu

    Oyuncu Hande Ataizi, bu defa evinde çektiği bir selfieyi takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 09:32
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    Hande Ataizi'den ev pozu

    Ünlü oyuncu Hande Ataizi, koronavirüs salgını sebebiyle evinde karantinadaydı.  Karantina dönemine dair çok fazla paylaşımda bulunmayan Ataizi, normalleşmeyle birlikte Instagram hesabından da paylaşımda bulunmaya başladı.

    EV HALİNİ PAYLAŞTI

    Evde çektiği selfesini takipçileriyle paylaşan Ataizi, görüntüsü üzerinden espri yapmayı da ihmal etmedi ve “Fasulyeleri ısladım, yerleri sildim aplaaaaa” notunu düştü.

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