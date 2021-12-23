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Hande Ataizi'nin evlat hasreti
"Camdaki Kız" dizisinin Cana'sı Hande Ataizi bugünlerde oldukça zor zamanlardan geçiyor.
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 08:15
Benjamin Harvey ile oğlu Leon Hande Ataizi Hande Ataizi, 2012’de evlendiği, oğlu Aslan Leon’un babası Amerikalı Benjamin Harvey’den Mayıs 2018’de boşanmıştı.
Benjamin Harvey, Noel tatili için Amerika’ya gitti. Aslan Leon’u da yanında götürdü.
"YOLCU EDERKEN ÖZLEDİM"
Oğlunu uğurlayan Hande Atazi “Leon’u kuzenlerinin yanına tatile gönderdik. Ama şimdiden özlenir mi? Daha yolcu ederken özledim” dedi.