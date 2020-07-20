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Hande Ataizi'nin form sırrı
46 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, bikinili görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 08:38
Hande Ataizi önceki gün oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Yalıkavak’taki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.
Kırmızı bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu denize girerken, Leon plajın havuzunda vakit geçirdi.
10 YLDIR SPOR SALONLARINDAN ÇIKMIYOR
Güzelliğiyle dikkat çeken 46 yaşındaki Ataizi bu formu korumak için 10 yıldır spor salonlarında ter döküyor.
ATAİZİ'NİN SIRRI
1) Haftanın 6 günü, 2’şer saat çalışıyor.
2) Yürüyor, koşuyor, ağırlık kaldırıyor, pilates ve yoga yapıyor.
3) Un, tuz, şekerden uzak duruyor.
4) Meyve-sebzeleri mevsiminde tüketiyor.
5) Protein ağırlıklı besleniyor.
6) Günde iki öğünü tercih ediyor, 20.00’den sonra hiçbir şey yemiyor.