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    Hande Doğandemir, detoks kampında

    Oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından nispet pozları verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 07:08
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    Hande Doğandemir, detoks kampında

    Son olarak "Hükümsüz" dizisinde rol alan Hande Doğandemir'in şu sıralar yenileniyor.

    6 GÜN SÜRECEK

    Hande Doğandemir yaz gelmeden forma girebilmek için Antalya’da 6 günlük detoks kampına kapandı. Bornozuyla verdiği pozları paylaşıp “Zihinsel ve fiziksel detoks nedeniyle kapalıyız” yazarak düşmanlarına nispet yaptı.

    Doğandemir’in kaldığı detoks kampının günlük fiyatı, 5 bin TL.

     

    Hande Doğandemir, detoks kampında #1

    Hande Doğandemir, detoks kampında #2

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