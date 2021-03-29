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- Hande Doğandemir, detoks kampında
Hande Doğandemir, detoks kampında
Oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından nispet pozları verdi.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 07:08
Son olarak "Hükümsüz" dizisinde rol alan Hande Doğandemir'in şu sıralar yenileniyor.
6 GÜN SÜRECEK
Hande Doğandemir yaz gelmeden forma girebilmek için Antalya’da 6 günlük detoks kampına kapandı. Bornozuyla verdiği pozları paylaşıp “Zihinsel ve fiziksel detoks nedeniyle kapalıyız” yazarak düşmanlarına nispet yaptı.
Doğandemir’in kaldığı detoks kampının günlük fiyatı, 5 bin TL.