Hande Doğandemir, detoks kampında

Oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından nispet pozları verdi.

Son olarak "Hükümsüz" dizisinde rol alan Hande Doğandemir'in şu sıralar yenileniyor.

6 GÜN SÜRECEK

Hande Doğandemir yaz gelmeden forma girebilmek için Antalya’da 6 günlük detoks kampına kapandı. Bornozuyla verdiği pozları paylaşıp “Zihinsel ve fiziksel detoks nedeniyle kapalıyız” yazarak düşmanlarına nispet yaptı.

Doğandemir’in kaldığı detoks kampının günlük fiyatı, 5 bin TL.