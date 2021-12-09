Hande Doğandemir: Kendimle mutluyum

Adı en son Yağız Can Konyalı ile aşk dedikodularına karışan Hande Doğandemir, kendini anlattı.

36 yaşındaki sevilen oyuncu Hande Doğandemir, bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, aşk hayatı hakkında konuştu.

"DENEYİM ÖNEMLİ"

Doğandemir, "Zamanla insanın kendi içinde anlamı değişiyor. Benim için de öyle oldu ve bu duygu olgunlaştı. Daha zor bulunup, daha sindirerek yaşanıyor. Aşk yaşla ve deneyimlerle ilgili..." şeklinde konuştu.

"KENDİMLE DE MUTLUYUM"

Aşkı bulunca heyecanlı ve motivasyonu yüksek bir kadın olduğunu dile getiren Hande Doğandemir, "Hayatı biriyle paylaşma isteği güzel bir duygu ama ben hayatta bunu arayan biri değilim. Kendimle de çok mutlu olabilmeyi çözmüş bir kadınım. Hayat böyle de güzel." ifadelerini kullandı.