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    Hande Doğandemir mutluluğun sırrını açıkladı

    Güzel oyuncu Hande Doğandemir, mutluluğun sırrını bulduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:44
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    Hande Doğandemir mutluluğun sırrını açıkladı

    Ekranlara en son Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi ile gelen Hande Doğandemir bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu.

    Samimi bir röportaj veren Doğandemir, mutluluğun sırrını bulduğunu söyledi.

    Güzel oyuncu, "Mutluluğu başkasına ya da bir duruma bağlama hatasını hepimiz yapıyoruz.

    'Hayata güven o yolunu bulur'

    Artık kendime 'Hayata güven o yolunu bulur' diyorum. Sancılı bir süreç olsa da ben kendime bu zamanı ve imkanı verdim.

    "Önce kendini anlayacaksın"

    Çok yol denedim. Sonunda anladım ki; mutluluğun yolu önce kendini anlamaktan ve kendine verdiğin şefkatten geçiyor" dedi.

    Hande Doğandemir mutluluğun sırrını açıkladı #1

    Hande Doğandemir mutluluğun sırrını açıkladı #2


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