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    Hande Doğandemir: Umurumda değil

    Oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz hafta sahilde çekildiği fotoğraflarda kilolu olduğu için takipçileri tarafından eleştirilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:24
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    Hande Doğandemir: Umurumda değil

    Kilolu olduğu için takipçileri tarafından eleştiri oklarının hedefinde olan Hande Doğandemir, konuştu.

    "Ben böyle mutluyum." diyen Doğandemir,  kendisinin bu yorumların hiçbirini önemsemediğini söyledi.

    "GENÇLERİ DÜŞÜNÜYORUM"

    Normalde görüntüsünün öyle olmadığını ancak olsa da bu durumdan rahatsızlık duymayacağını belirten oyuncu, "Her türlü bedene sahip olabilirim. Ayıp bir şey gibi yansıtılması üzüyor. Göz önünde olan biri olarak hedef tahtasında olabilirim ama arkamda yüzlerce genç kız var. Kiloları yüzünden kendini değersiz hissedebiliyor. Yoksa benim umurumda değil." diye konuştu.

    Hande Doğandemir: Umurumda değil #1

    Hande Doğandemir: Umurumda değil #2

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