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- Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı düğünde başladı
Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı düğünde başladı
Hande Doğandemir ve Furkan Palalı, iddiaya göre Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde yakınlaştı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2022 - 07:07
- Güncelleme : 01.09.2022 - 07:42
Geçen pazar Sarıyer’deki bir otelde evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününde davetliler çok eğlendi.
Özellikle nikahtan sonraki partide ünlü isimler bol bol dans etti.
Düğünde aşk
İddialara göre bu dakikalarda Hande Doğandemir ile Furkan Palalı yakınlaştı. İkilinin samimiyeti çevredekilerin dikkatini çekti.