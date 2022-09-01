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Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı düğünde başladı

Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı düğünde başladı

Hande Doğandemir ve Furkan Palalı, iddiaya göre Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde yakınlaştı.