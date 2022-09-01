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    Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı düğünde başladı

    Hande Doğandemir ve Furkan Palalı, iddiaya göre Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde yakınlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 07:07
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 07:42
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    Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı düğünde başladı

    Geçen pazar Sarıyer’deki bir otelde evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününde davetliler çok eğlendi.

    Özellikle nikahtan sonraki partide ünlü isimler bol bol dans etti.

    Düğünde aşk

    İddialara göre bu dakikalarda Hande Doğandemir ile Furkan Palalı yakınlaştı. İkilinin samimiyeti çevredekilerin dikkatini çekti.

    Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı düğünde başladı #1

    Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı düğünde başladı #2

    Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı düğünde başladı #3


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