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    Hande Doğandemir'den bikinili yaza veda fotoğrafları

    En son Hükümsüz dizisinde başrol oynayan Hande Doğandemir, tatiline Ege sahillerinde devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:47
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    Hande Doğandemir'den bikinili yaza veda fotoğrafları

    Hükümsüz'ün yanı sıra yeni projesi ‘Daha İyi Bir Yarın’ filmiyle de hayranlarının karşısına çıkacak olan Hande Doğandemir, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

    "MERHABA EYLÜL"

    Şu sıralar Ege sahillerinde tatilde olan güzel oyuncu, mavi bikinisiyle çekilen pozlarını hayranlarıyla paylaştı. Yaza veda eden Doğandemir, paylaşımına "Merhaba Eylül" notunu yazdı.

    Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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