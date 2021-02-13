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    Hande Erçel 10 milyon TL'ye cam villa aldı

    Hande Erçel, tamamı cam ağırlıklı 2 katlı lüks villa satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 00:25
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    Hande Erçel 10 milyon TL'ye cam villa aldı

    Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra Ulus'ta 6 bin liraya kiraya çıkan Erçel, kiradan kurtulmak için adeta servet ödedi.

    Ünlü oyuncu Erçel, geçtiğimiz günlerde yeni evine yerleşti.

    10 MİLYON TL HARCADI

    Tamamı cam ağırlıklı 2 katlı lüks bir villa satın alan oyuncu, bunun için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı.

    Hande Erçel 10 milyon TL ye cam villa aldı #1

    Hande Erçel 10 milyon TL ye cam villa aldı #2

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