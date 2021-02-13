Hande Erçel 10 milyon TL'ye cam villa aldı

Hande Erçel, tamamı cam ağırlıklı 2 katlı lüks villa satın aldı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra Ulus'ta 6 bin liraya kiraya çıkan Erçel, kiradan kurtulmak için adeta servet ödedi.

Ünlü oyuncu Erçel, geçtiğimiz günlerde yeni evine yerleşti.

10 MİLYON TL HARCADI

Tamamı cam ağırlıklı 2 katlı lüks bir villa satın alan oyuncu, bunun için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı.