- Haberler
- Magazin Haberleri
- Hande Erçel 10 milyon TL'ye cam villa aldı
Hande Erçel 10 milyon TL'ye cam villa aldı
Hande Erçel, tamamı cam ağırlıklı 2 katlı lüks villa satın aldı.
- Haber Merkezi
- 13.02.2021 - 00:25
Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra Ulus'ta 6 bin liraya kiraya çıkan Erçel, kiradan kurtulmak için adeta servet ödedi.
Ünlü oyuncu Erçel, geçtiğimiz günlerde yeni evine yerleşti.
10 MİLYON TL HARCADI
Tamamı cam ağırlıklı 2 katlı lüks bir villa satın alan oyuncu, bunun için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı.