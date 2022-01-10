Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i andı

Oyuncu Hande Erçel, 10 Ocak 2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Rol aldığı diziler sayesinde ününe ün katan oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirmişti.

"ÇOK ÖZLEDİM"

28 yaşındaki Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesini andı.

Annesiyle yer aldığı kareyi Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, "Bir kelebek öptü boynumu! Çok özledim Anneciğim..." mesajını yazdı.

3 yıl önce annesi Aylin Erçel’i kaybeden Hande Erçel, hayattaki ilham kaynağının annesi olduğunu söylemişti:

“Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum.”