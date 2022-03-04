Hande Erçel annesiz kalan bir sıpaya sahip çıktı

Hayvan sevgisiyle bilinen Hande Erçel, örnek bir davranışa imza attı.

Sosyal medyada ölen annesinin yanından ayrılmayan sıpayı gören güzel oyuncu Hande Erçel, hemen harekete geçti.

Hayvansever olan Erçel, videoyu paylaşan kişeye ulaştı ve minik hayvanı sahiplendi.

Güzel oyuncunun yaptığı bu anlamlı hareketi videoyu paylaşan kişi, şöyle duyurdu:

ANNESİ OLDU

"Tam beş gündür ölen annesinin başında bekleyen bir bebek... Ona ulaştığımızda bu güzel sıpayı annesinin yanından ayırmanın zorluğu... Şimdi emin ellerde, sağlığı da iştahı da çok yerinde küçük şımarıklıklarıyla bize neşe vermeye başladı bile, üstelik onun yeni bir annesi var Hande Erçel."