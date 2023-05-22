Hande Erçel Cannes'da Cannes'a giden Hande Erçel mini elbisesiyle çömelerek poz verdi.

ensonhaber.com

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile ilişkisi doludizgin devam eden güzel oyuncu Hande Erçel, pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Cannes Film Festivali'ne gitti

Hande Erçel, Cannes Film Festivali'ne gitti. Ünlü oyuncu, kaldığı otelin odasında çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Çömeldi

Çömelerek poz verme modasına uyan Erçel, siyah elbisesiyle hayranlarından övgü aldı. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.