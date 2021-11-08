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    Hande Erçel ev halini paylaştı

    Güzel oyuncu Hande Erçel, paylaşımlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 08:05
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:43
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    Hande Erçel ev halini paylaştı

    Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Paylaşımları ile dikkati çekmeye devam eden Erçel'den yeni fotoğraf geldi.

    NEW YORK'TAN EVE DÖNDÜ

    Geçtiğimiz günlerde tatil için New York'a giden Erçel, orada da birbirinden iddialı pozlara imza atmıştı.

    Instagram'da 25 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, bu kez evinden bir fotoğraf paylaştı.

    Hande Erçel'in en beğenilen pozları FOTO GALERİ

    2 MİLYON BEĞENİ

    Mini taytıyla poz veren Erçel'in paylaşımı kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı. Takipçileri, Hande Erçel için övgü dolu yorumlar yaptı.

    Hande Erçel ev halini paylaştı #1Hande Erçel ev halini paylaştı #2

    Hande Erçel ev halini paylaştı #3Hande Erçel ev halini paylaştı #4

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