Hande Erçel: Gece denize girerim

"Çok yakınlarım dışında kimse bilmez" diyen Hande Erçel, itiraflarda bulundu.

Son dönemde partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, bir dergiye röportaj verdi.

Güzel oyuncu, verdiği pozlar kadar yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekti.

"SORUNLARIMI ÇÖZME YÖNTEMİM VAR"

Hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan Erçel, röportajında "Sanırım çok yakınlarım dışında kimse üzgün olduğum zamanlarda çok fazla güldüğümü, saçmaladığımı bilmez. Gece denize girmek ve hiç durmadan dans etmek, sorunlarımın üstesinden gelebilmek için kullandığım yöntemlerden bazıları." dedi.

Zaman zaman kendisinin de yataktan çıkmak istemediği günler olduğunu söyleyen oyuncu, "Öyle günlerde kendime biraz izin verip o duyguyu yaşıyorum." dedi.