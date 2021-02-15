Hande Erçel gizlilik anlaşması istedi

10 milyon TL'ye cam bir villa alan Hande Erçel, evinin dekorasyonunu üstlenen firmayla gizlilik anlaşması yaptı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra evini değiştirme kararı almıştı. Çubuklu Vadi Evleri'nden taşınan oyuncu, yeni bir ev arayışına girmişti.

CAM VİLLA ALDI

Sonunda istediği gibi bir ev bulan 27 yaşındaki oyuncu, 10 milyon TL'ye iki katlı cam villa aldı. Şimdilerde yeni evinin keyfini çıkaran Hande Erçel, bir mimarlık şirketiyle anlaştı.

MİMARLIK ŞİRKETİYLE ANLAŞMA YAPTI

Yeni evini baştan aşağı dekore ettiren Hande Erçel, mimarlık şirketi ile çok ciddi bir gizlilik sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme uyarınca mimarlık şirketi, ünlü oyuncunun evinin yerini ya da dekorunu hiçbir şekilde bir yerde paylaşamayacak veya referans olarak gösteremeyecek.