Hande Erçel ile Hakan Sabancı yine tatilden döndü Ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor.

Ekranların ve markaların aranan yüzü Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra bir süredir özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Çapkına şans

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Erçel, bu defa gönlünü sosyetik çapkın Hakan Sabancı’ya kaptırdı.

Önce Paris

Çıkan dedikodular karşısında önce sessizliklerini koruyan ikili, geçtiğimiz günlerde Paris tatili dönüşü ilk kez birlikteliklerini ilan etmiş oldu.

Kuzey ışıklarını gösterdi

Paris tatili sonrası bu kez de kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya giden ikili, yine havalimanı dönüşü görüntülendi. İlişkinin güzel gittiğini söyleyen taze çiftin yüzü gülüyordu.