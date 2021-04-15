- Haberler
- Magazin Haberleri
- Hande Erçel ile Kerem Bürsin spora bile beraber gidiyor
Hande Erçel ile Kerem Bürsin spora bile beraber gidiyor
Sen Çal Kapımı dizisinde iki aşığı canlandıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin set dışında da beraber vakit geçiriyorlar.
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 07:30
- Güncelleme : 15.04.2021 - 08:14
Aylardır haklarında çıkan aşk iddalarıyla gündemden düşmeyen ama her fırsatta ilişkiyi inkar eden Hande Erçel ile Kerem Bürsin, İstinye’de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülendiler.
BU SEFER İNKAR ETMEDİLER
Dizi dışında da sürekli yan yana olan ikiliden Bürsin, muhabirlerin “Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz...” yorumuna, “Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok” cevabı, kafaları karıştırdı.
Erçel ise, “Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar” demekle yetindi.