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    Hande Erçel ile Kerem Bürsin spora bile beraber gidiyor

    Sen Çal Kapımı dizisinde iki aşığı canlandıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin set dışında da beraber vakit geçiriyorlar.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 07:30
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 08:14
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    Hande Erçel ile Kerem Bürsin spora bile beraber gidiyor

    Aylardır haklarında çıkan aşk iddalarıyla gündemden düşmeyen ama her fırsatta ilişkiyi inkar eden Hande Erçel ile Kerem Bürsin, İstinye’de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülendiler.

    BU SEFER İNKAR ETMEDİLER

    Dizi dışında da sürekli yan yana olan ikiliden Bürsin, muhabirlerin “Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz...” yorumuna, “Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok” cevabı, kafaları karıştırdı.

    Erçel ise, “Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar” demekle yetindi.

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin spora bile beraber gidiyor #1

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin spora bile beraber gidiyor #2

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin spora bile beraber gidiyor #3

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