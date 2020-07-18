Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı

Ayrılık haberini doğrulayan Erçel, "İlişkimiz bitmiş olsa da dost kalmak tek istediğimizdir.” dedi.

2017 yılından bu yana bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, yollarını ayırdı.

Çiftin 3 hafta önce ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Yeni dizisiyle magazin gündeminin zirvesinde olan güzel oyuncu Erçel, ayrılığı Instagram hesabından doğruladı.

"DOST KALMAK TEK İSTEDİĞİMİZ"

Hande Erçel, “Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarda sadece sevgili değil, bana dost ve yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden ilişkimiz bitmiş olsa da dost kalmak tek istediğimizdir.” dedi.

FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ, AİLE İLE TATİL YAPIYOR

Öte yandan Murat Dalkılıç, Erçel ile olan fotoğraflarını hala silmezken, güzel oyuncunun ailesi ile birlikte Bodrum'da görüntülendi.