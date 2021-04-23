- Haberler
- Magazin Haberleri
- Hande Erçel ile yeğeni Mavi’nin Maldivler hatırası
Hande Erçel ile yeğeni Mavi’nin Maldivler hatırası
Şu sıralar keyfi yerinde olan Hande Erçel, hem ailesi hem de sevgilisi Kerem Bürsin'le Maldivler'de tatil yapıyor.
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 07:30
Aralarındaki aşkı sürekli inkar eden Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Erçel, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
"MAVİ VE TEYZE"
Kumsalda yeğeni Mavi ile poz veren Erçel, bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Erçel'in 'Mavi ve teyze' notuyla yayınladığı gönderisine, kısa süre binlerce beğeni ve yorum geldi.