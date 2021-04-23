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Hande Erçel ile yeğeni Mavi’nin Maldivler hatırası

Hande Erçel ile yeğeni Mavi’nin Maldivler hatırası

Şu sıralar keyfi yerinde olan Hande Erçel, hem ailesi hem de sevgilisi Kerem Bürsin'le Maldivler'de tatil yapıyor.