Hande Erçel İtalya'da! Tarzı sosyal medyaya damga vurdu
ensonhaber.com

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, oyunculuğu nedeniyle eleştiri alıyor.

Burak Deniz'le yeniden partner olan ve ekranlara dönen Erçel'in oyunculuğu, beğenilmiyor.

Bu nedenle zor günler geçiren Hande, soluğu İtalya'da aldı. İtalya'da dinlenmeye çekilen Erçel, sosyal medyasına ise yeni kareler yükledi.

Büyüledi

Hande Erçel'in sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni kareleri, hayranlarını büyülemeyi başardı.

Oyunculuğu beğenilmeyen ancak güzellğiyle adından söz ettiren Erçel'e yorum yağdı.

Hande Erçel İtalya'da
Hande Erçel İtalya'da

Güzelliğini ve kusursuz fiziğini sergileyen Hande Erçel'e yorum yapan bazı hayranları ise Filistin konusunda sessiz kalmamasını da rica etti.

Hande Erçel'den kusursuz tarz
Hande Erçel'den kusursuz tarz