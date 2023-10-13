Hande Erçel İtalya'da! Tarzı sosyal medyaya damga vurdu Sosyal medyaya İtalya'da çektirdiği kareleri yükleyen Hande Erçel, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, oyunculuğu nedeniyle eleştiri alıyor.

Burak Deniz'le yeniden partner olan ve ekranlara dönen Erçel'in oyunculuğu, beğenilmiyor.

Bu nedenle zor günler geçiren Hande, soluğu İtalya'da aldı. İtalya'da dinlenmeye çekilen Erçel, sosyal medyasına ise yeni kareler yükledi.

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Hande Erçel'in sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni kareleri, hayranlarını büyülemeyi başardı.

Oyunculuğu beğenilmeyen ancak güzellğiyle adından söz ettiren Erçel'e yorum yağdı.

Güzelliğini ve kusursuz fiziğini sergileyen Hande Erçel'e yorum yapan bazı hayranları ise Filistin konusunda sessiz kalmamasını da rica etti.