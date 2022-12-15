Petrol
81.91
-0.96%
Euro
19.8581
-0.21%
Dolar
18.6506
0.15%
Altın
1.072
-0.88%
Borsa
5215
2.94%
Bitcoin
334.548
-0.35%
BTXN Coin
5.26
-1.12%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Hande Erçel, Kartal Özmızrak'la aşk yaşamaya başladı

    Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım'dan sonra gönlünü Kartal Özmızrak'a kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Erçel, Kartal Özmızrak'la aşk yaşamaya başladı

    Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştıktan sonra Kerem Bursin ile büyük aşk yaşayan Hande Erçel ayrılık sonrası Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile beraber olmuştu.

    Yeni sevgilisi basketbolcu

    Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Hande Erçel, yeni sevgilisini oyuncu değil basketbolcu seçti. Ünlü oyuncunun Bahçeşehir Koleji'nin başarılı oyuncusu Kartal Özmızrak ile birlikte olduğu iddia edildi.

    Sabah'ta yer alan habere göre; kısa zaman önce arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşları ile bir araya geldi ve bu gecede aşkın ilk karesi ortaya çıktı.

    Hande Erçel, Kartal Özmızrak la aşk yaşamaya başladı #1Hande Erçel, Kartal Özmızrak la aşk yaşamaya başladı #2

     

    Hande Erçel, Kartal Özmızrak la aşk yaşamaya başladı #3

    Hande Erçel, Kartal Özmızrak la aşk yaşamaya başladı #4


    Tolga Karel, ekranlara dönüyor
    Magazin

    Tolga Karel, ekranlara dönüyor

    Ahmet Nur Çebi: Basketbolda gelirler sıfıra yakın
    Basketbol

    Ahmet Nur Çebi: Basketbolda gelirler sıfıra yakın

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir